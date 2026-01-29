Gelinim Mutfakta'da günün birincisi olan isim çeyrek altının sahibi oluyor. Bu kapsamda 29 Ocak Gelinim Mutfakta birinci olan gelin ve puan durumu araştırılıyor. Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen programda Miyase, Tuğba, Alime ve Gözde kayınvalidelerden en yüksek puan almak "Tavuklu Şiş Mantı" tarifiyle yarıştı.

Gelinim Mutfakta programında 26-30 Ocak haftasında Miyase, Tuğba, Alime ve Gözde arasındaki kıyasıya mücadele izleyicileri ekrana kilitliyor. Puan durumunda ilk sırada yer alan gelin günün birincisi olarak çeyrek altının sahibi oluyor.

29 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

29 Ocak 2026 Perşembe günü yayınlanan bölümde gelinler, kendilerine verilen tarifle kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için mutfakta yarıştı. Sunulan tabaklar tadım sonrası puanlanırken, gün boyunca verilen puanlar yarışmanın seyrini belirledi. Günün birincisi olan yarışmacı, her bölümde olduğu gibi çeyrek altının sahibi oluyor.

Günün birincisi ve çeyrek altının sahibi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

29 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Günün puan durumu takip ediliyor

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 29 OCAK

Gelinim Mutfakta puan durumu gün içinde verilen puanlarla şekilleniyor. Her gelinin aldığı puanlar, hem günlük sıralamayı hem de haftalık toplam puanları doğrudan etkiliyor. Haftanın sonunda en yüksek puanı toplayan gelin ise 10 altın bilezik kazanma şansı elde ediyor.

29 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Günün puan durumu takip ediliyor

29 Ocak Perşembe puan durumu belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Dünün (28 Ocak) puan durumu ise Alime 19, Miyase 15, Tuğba 12 ve Gözde 4 puan şeklindeydi.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Survivor'a Deniz Çatalbaş ve Eren Semerci arasındaki diyalog damga vurdu

Haberle İlgili Daha Fazlası