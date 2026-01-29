İhlas Haber Ajansı • Kahramanmaraş
Yürekleri ağza getiren olay! Doğal gaz borusu patladı, 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ta doğal gaz alt yapı çalışması sırasında meydana gelen bir patlamada 3 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta altyapı çalışması sırasında meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz patlaması yaşandı.
- Patlama müstakil bir evin önünde meydana geldi.
- Evde bulunan 3 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Mahalledeki altyapı çalışması sırasında müstakil bir evin önünde meydana gelen doğal gaz patlaması herkesi korkuttu. Patlama sonrasında evde bulunan 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
3 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı evin içindeki 3 yaralıya sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Mahalle polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
