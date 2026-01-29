İller arası özür grubu atamaları için geri sayım sürerken gözler bir kez daha sonuç takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvim doğrultusunda özür grubu bir diğer adıyla mazerete bağlı atama sonuçları ilan edilecek. Peki, iller arası özür grubu atamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özür durumu atamalarında öncelikle il içi yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirileceği, ardından iller arası yer değiştirme sürecinin yürütüleceği daha önce duyurulmuştu. İl içi atama sürecinin tamamlanmasının ardından, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme takvimine ilişkin beklentisi artmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı İiler arası özür grubu atama sonuçları için ocak ayı sonunu işaret etmişti.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. Kabul edilen adaylar arasından özür grubu atamaları 30 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.

MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği" mazereti ile engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirme başvuru sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

YER DEĞİŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

"YARIYIL TATİLİ ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU" ile sürece ilişkin şu bilgilere yer verildi; "Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek. Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır. "

