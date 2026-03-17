Anadolu Ajansı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı! Vapur seferleri de iptal
İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Şehir Hatları da kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı ve bazı vapur seferleri iptal edildi.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki gemi trafiğinin 04.53'ten itibaren çift yönlü kapandığını duyurdu.
- İstanbul'un kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu belirtildi.
- Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruya göre bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.
- İptal edilen seferler arasında Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Rumeli Kavağı-Eminönü ve Sarıyer-Eminönü hatları bulunuyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin 04.53’ten itibaren çift yönlü kapandığı belirtildi. Kentin kuzey kesimlerinde sisin etkili olduğu görüldü.
BAZI VAPUR SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ
Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruya göre, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve 07.05 Sarıyer-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.
