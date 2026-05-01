İstanbul Mecidiyeköy’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup, tüm uyarılara rağmen dağılmadı. Polis ekipleri gruba, TOMA ile su sıkarak müdahale ederken, bazı göstericiler gözaltına alındı. Beşiktaş'ta da toplanan bir grup, Taksim'e yürümek istedi. Dağılmayarak çeşitli sloganlar atan göstericiler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Mecidiyeköy’de toplanan bir grup, izinsiz yürüyüş yapmak istedi.

Polis ekipleri gruba dağılmaların yönünde uyarılarda bulundu. Ancak göstericiler tüm uyarılara rağmen dağılmayarak sloganlar eşliğinde yürümeye devam etmeye çalışınca polisin müdahalesiyle karşılaştı.

İstanbul'da izinsiz 1 Mayıs gösterilerine polis müdahalesi! Beşiktaş ve Mecidiyeköy'de gözaltılar var

GÖZALTILAR VAR

Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), grubu su sıkarak dağıtmaya çalıştı. Bazı göstericilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA HAREKETLİ DAKİKALAR

Beşiktaş'ta da toplanan bir grup, Taksim'e yürümek istedi. Polis ekipleri, gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Dağılmayarak çeşitli sloganlar atan göstericiler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası