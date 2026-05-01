“Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasına katılan Murat Aydoğan’ın karşısına çıkan 50 bin TL’lik soruda renkli anlar yaşandı. Edebiyat sorusunda “Hiç kitap okumadım, valla sallayacağım” ifadelerini kullanan yarışmacı, buna rağmen doğru cevabı bulmayı başardı. Samimi açıklamalarıyla öne çıkan Aydoğan, stüdyoda eğlenceli dakikaların yaşanmasına vesile oldu. O anlarda hem konukları hem de Oktay Kaynarca’yı da güldürdü.

Kim Milyoner Olmak İster’e konuk olan Murat Aydoğan, sergilediği tavır ve yaptığı açıklamalarla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sorunun cevabını bilmediğini açıkça dile getiren Aydoğan, “Valla sallayacağım” sözleriyle hem sunucuyu hem de izleyicileri şaşırttı.

Milyoner’de şaşırtan strateji… “Valla sallayacağım” dedi, herkesi kırdı geçirdi

FIRIN TEZGAHINDAN MEMURLUĞA…

Programda hayat hikayesinden de bahseden Aydoğan, geçmişte fırında çalıştığını belirterek “Fırındaydım... Dedim ki ‘dur bir şey yapayım’, Allah belki yardım eder” sözleriyle hayatındaki dönüm noktasını anlattı. Bu kararın ardından Bitlis’te üniversite eğitimini tamamladığı, şu anda ise Siirt’te bir kamu kurumunda görev yaptığı öğrenildi.

“VALLA SALLAYACAĞIM” DEDİ, TUTTURDU

Edebiyat sorusu karşısında oldukça açık sözlü bir tutum sergileyen yarışmacı, “Hiç roman da okumadım, vaktimiz olmadı” ifadelerini kullandı. Cevabı bilmediğini söyleyen Aydoğan, “Hiç kitap okumadım, valla sallayacağım” diyerek joker hakkını kullandıktan sonra tahmin yaptı. Yarı yarıya jokeriyle kalan seçenekler arasında tercih yapan yarışmacı, doğru cevabı bulmayı başardı.

50 BİN TL’LİK SORU

50 bin TL değerindeki soruda Aydoğan’ın karşısına “Gabriel García Márquez’in ezberden okuyabildiğini söylediği “Pedro Páramo” romanının yazarı kimdir?” şeklindeki soru çıktı. Cevaplarda ise A: James Joyce, B: Franz Kafka, C: Juan Rulfo, D: Francis Scott Fitzgerald şıkları yer aldı. Doğru cevap ise C şıkkı Juan Rulfo şeklinde açıklandı.

Yarışmacı Murat Aydoğan, 200 bin TL’lik soruda çift cevap joker hakkını kullanmasına rağmen doğru cevabı veremeyerek yarışmaya veda etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası