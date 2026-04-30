ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen bir olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Programa katılan 23 yaşındaki Kadir Cem Düdük, hem ailesine dair anlattıkları hem de TikTok’la ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti. TikTok’ta yaptığı yayınlardaki harcamaların ciddi boyutlara ulaştığını söyleyen isim “Tarlayı sattım, evi de satmak zorunda kaldım. Ev benim üstüme olduğu için banka icraya koydu evi” dedi.

Müge Anlı’nın programına Kadir Cem Düdük, anne ve babasının ayrılmasının ardından annesiyle tüm bağlarının koptuğunu belirtti. Babasının yeniden evlendiğini dile getiren Düdük, annesine dair herhangi bir bilgiye ulaşamadığını söyledi. Ancak programda öne çıkan asıl detay, sosyal medya hesabı TikTok hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar oldu.

TIKTOK’TA KONTROLSÜZ HARCAMALAR YAPMIŞ Düdük, pandemi döneminde TikTok üzerinden yapılan canlı yayınlara ilgi duyduğunu ve bu yayınlarda hediye gönderebilmek için “jeton” satın aldığını anlattı. Gönderilen hediyelerle kullanıcıların hesap seviyesinin yükseldiğini belirten Düdük, başlangıçta sistemi tam olarak kavrayamadığını ve kontrolsüz harcamalar yaptığını ifade etti.



TARLAYI SATTI, İCRA GELİNCE EVİNİ DE KAYBETTİ Söz konusu harcamaların zamanla ciddi boyutlara ulaştığını belirten Düdük, maddi kaynak sağlamak amacıyla önce kendisine ait tarlayı sattığını açıkladı. Ardından borçlarını ödeyememesi nedeniyle bankanın devreye girdiğini ve evine icra işlemi başlatıldığını söyledi.



MÜGE ANLI ŞAŞKINLIKLA DİNLEDİ Müge Anlı’nın şaşkınlıkla takip ettiği yayında Kadir Cem Düdük başından geçenleri “Jeton aldım, yayınlarda böyle hesabını yükseltiyorsun. Sohbetli yayınlar oluyor ya orada jeton yüklüyorsun. Hesabın var, hediye gönderdikçe level yükseliyor. Ben de bir anlık attım öyle. Hani gösteriş. Sonradan anladım ben de, bilmiyordum. Pandemi dönemiydi o zamanlar, bilmiyordum. Tarlayı sattım, evi de satmak zorunda kaldım. Ev benim üstüme olduğu için banka icraya koydu evi. Dayıma sattım” ifadelerini kullanarak anlattı.



Haberle İlgili Daha Fazlası