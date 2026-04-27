İngiltere’de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının 35. sezon açılışına, emekli bilişim danışmanı Roman Dubowski damga vurdu. 20 yılı aşkın süredir yarışmaya katılmak için ter döken Dubowski, tüm soruları doğru cevaplayarak 1 milyon sterlinlik büyük ödülü kazanan yedinci isim olmayı başardı.

Emekli bir bilişim danışmanı olan Roman Dubowski, azmi ve soğukkanlılığıyla "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının 35. sezonunun ilk bölümünde adını efsaneler arasına yazdırdı.

Yarışma süreci Dubowski için her zaman pürüzsüz ilerlemedi. Henüz yarışmanın başında, 1.000 sterlinlik soruda takılan yarışmacı, "Seyirciye Sor" joker hakkını kullanmak zorunda kaldı. Ancak bu noktadan sonra performansını hızla yükselten Dubowski, stratejik hamlelerle ilerleyerek final sorusuna kadar ulaştı.



Büyük final sorusunda "Sunucuya Sor" joker hakkını da kullanarak doğru cevaba ulaşan yarışmacı, stüdyoda büyük bir sevinç yaşattı. Toplamda 1 milyon sterlinlik çekin sahibi olan Dubowski, program tarihinde bu ödülü kucaklayan az sayıdaki isimden biri olarak tarihe geçti.

Yarışmada tarih, bilim, popüler kültür ve sanat gibi farklı alanlardan sorular yöneltildi.

Kim Milyoner Olmak İsterde 1 milyon sterlin kazandı! İşte zafere götüren 15 soru

İşte yarışmada sorulan sorular:

1. Soru (100 £)

Satürn gezegeninin meşhur yedi tane nesi vardır?

A: Yüzükler

B: Kolyeler

C: Bilezikler

D: Halhallar

Doğru cevap: A (Yüzükler)

2. Soru (200 £)

Geleneksel olarak bu yerlerden hangisinde buz hokeyi oynanır?

A: Buz Pisti

B: Atış Alanı

C: Saha

D: Alan

Doğru cevap: A (Buz Pisti)

3. Soru (300 £)

Rakibin saldırısına aynı yöntemle karşılık verirseniz, “savaşmış” sayılırsınız… neyle?

A: Ateşe ateşle

B: Dumana dumanla

C: Kora korla

D: Küle külle

Doğru cevap: A (Ateşe ateşle karşılık vermek)

4. Soru (500 £)

Elvis Presley’nin 1957–1977 yılları arasında yaşadığı Memphis’teki ünlü malikanenin adı nedir?

A: Paisley Park

B: Graceland

C: The Troubadour

D: Dollywood

Doğru cevap: B (Graceland)

5. Soru (1.000 £)

Sirke, hardal ve yağ ile karıştırılarak temel bir mayonez yapmak için ne kullanılır?

A: Sade un

B: Tuzlu tereyağı

C: Yumurta sarısı

D: Krema

Doğru cevap: C (Yumurta sarısı)

6. Soru (2.000 £)

Harry Potter kitaplarında sihir gücü olmayan kişilere ne ad verilir?

A: Muggle

B: Moomin

C: Munchkin

D: Minion

Doğru cevap: A (Muggle)

7. Soru (4.000 £)

Bu moda perakendecilerinden hangisi Japonya’da kurulmuştur?

A: Zara

B: Uniqlo

C: Urban Outfitters

D: FatFace

Doğru cevap: B (Uniqlo)

8. Soru (8.000 £)

Bu önemli tarihi olaylardan hangisi 14. yüzyılın ortalarında gerçekleşmiştir?

A: İngiliz İç Savaşı

B: Norman Fethi

C: Kara Veba

D: Güller Savaşı

Doğru cevap: C (Kara Veba)

9. Soru (16.000 £)

Bu deniz canlılarından hangisi kıkırdaklı olarak sınıflandırılmaz?

A: Köpekbalığı

B: Vatoz

C: Yunus

D: Kayık

Doğru cevap: C (Yunus)

10. Soru (32.000 £)

Kopmadan ince bir tel haline getirilebilen metale hangi ad verilir?

A: Sesli

B: İletken

C: Esnek (Sünek)

D: Parlak

Doğru cevap: C (Sünek)

11. Soru (64.000 £)

Bu oyunlardan hangisi Absürd Tiyatro akımının bir parçasıdır?

A: Satıcının Ölümü

B: Cam Menagerie

C: Martı

D: Godot’yu Beklerken

Doğru cevap: D (Godot’yu Beklerken)

12. Soru (125.000 £)

Rhone Nehri hangi sıradağlardan başlar?

A: Alpler

B: Apeninler

C: Karpatlar

D: Pireneler

Doğru cevap: A (Alpler)

13. Soru (250.000 £)

Yunan mitolojisindeki bu figürlerden hangisi bir canavarı öldürmesiyle bilinmez?

A: Theseus

B: Perseus

C: Adonis

D: Bellerophontes

Doğru cevap: C (Adonis)

14. Soru (500.000 £)

1901’de verilen ilk Nobel Fizik Ödülü hangi keşif için verildi?

A: Kablosuz telgraf

B: X-ışınları

C: Kozmik radyasyon

D: Kuantum mekaniği

Doğru cevap: B (X-ışınları)

15. Soru (1 milyon £)

1876’dan beri kullanılan, James Joyce’un “Ulysses” romanında geçen ve Édouard Manet ile Pablo Picasso gibi sanatçıların eserlerinde yer alan logo hangisidir?

A: Bass Ale

B: The Famous Grouse

C: Coca-Cola

D: Stella Artois

Doğru cevap: A (Bass Ale)

Roman Dubowski’nin başarısı, yarışmanın uzun yıllardır süren tarihinde unutulmaz anlar arasına girdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası