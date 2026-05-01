Aile ve çalışma hayatına yönelik yeni düzenlemeler kapsamında doğum izni sürelerine ilişkin önemli bir adım atıldı. Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada, annelere yönelik ilave izin hakkının kapsamı ve şartları netleştirildi. Peki, Doğum izninden kimler yararlanabilir? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş resmi sosyal medya hesabı üzerinden doğum iznine dair merak edilen detayları ve soruların cevaplarını açıkladı.

Doğum izninden kimler yararlanabilir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 haftalık ilave doğum izni belirli şartları sağlayan anneleri kapsıyor. Buna göre 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla doğum iznini tamamlamış olan ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler doğum izninden yararlanabiliyor.

Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin ayrıca belirlenen süre içinde başvuru yapması gerekiyor. Şartları taşıyan anneler, yürürlük tarihinden itibaren 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvurdukları takdirde 8 haftalık ek izin hakkını kullanabiliyor.

Süre hesabında 1 Nisan 2026 tarihi esas alınıyor, geriye doğru 24 hafta dikkate alınıyor. Düzenlemeden 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneler yararlanabiliyor.

DOĞUM İZNİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI MI?

Doğum izni sürelerine ilişkin yapılan düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Doğum izni toplamda 24 haftaya çıkarılıdı. Yeni uygulamayla birlikte doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam izin süresi yeniden düzenlendi.

Yapılan değişiklikle birlikte hem kamu hem de özel sektörde çalışan anneler için doğum sonrası izin süresi artırılmış oldu. Yeni düzenleme yürürlüğe girdikten sonra ilgili şartları sağlayan anneler hem mevcut izin süresinden hem de ek ilave izin hakkından yararlanabiliyor.

