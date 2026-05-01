İngiltere’de yabani hayvanların yoğun trafiği güvenle geçebilmesi için 3,7 milyon sterline (yaklaşık 227 milyon TL) inşa edilen köprünün önümüzdeki ay açılması planlanıyor. Yayalar ve bisikletlilerin de kullanabileceği 68 metrelik köprünün, ülkede alçak rakımlı fundalık habitatlarını destekleyen ilk proje olduğu ifade ediliyor.

İngiltere’nin Surrey bölgesinde, yoğun trafiğe sahip A3 karayolu üzerinde inşa edilen ülkenin ilk yeşil köprüsü, Mayıs ayında hizmete giriyor. Nesli tehlike altındaki türlere güvenli bir koridor sunacak Cockrow Köprüsü'nün aynı zamanda parçalanmış habitatları birleştirmesi bekleniyor.

68 METRELİK KÖPRÜ İÇİN 227 MİLYON TL HARCANDI

BBC'nin haberine göre, Cobham yakınlarındaki A3 karayolu üzerine inşa edilen Cockrow Köprüsü, 68 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde tasarlandı. Tam 3,7 milyon sterline (yaklaşık 227 milyon TL) mal olan köprü, funda bitkileriyle kaplanarak Ockham Common ile Wisley Common arasındaki iki fundalık alanı yeniden birbirine bağlıyor.

YABANİ HAYVANLARIN GÜVENLİ ŞEKİLDE GEÇMESİNİ AMAÇLIYOR

Proje özellikle yılan, kurbağa ve porsuk gibi yabani hayvanların yoğun trafiği güvenli şekilde geçmesini amaçlıyor. Köprüde ayrıca yayalar, bisikletliler ve biniciler için de özel geçiş alanı bulunuyor. Yetkililer, yolların doğayı bölerek biyolojik çeşitliliği azalttığını, bu tür köprülerin ise hayat alanlarını yeniden birleştirdiğini vurguluyor.

Daha önce bağlantıyı sağlayamayan eski bir yaya köprüsünün yerine yapılan bu proje, İngiltere’de alçak rakımlı fundalık habitatlarını destekleyen ilk çalışma olma özelliği taşıyor. Avrupa’da 1950’lerden bu yana uygulanan yeşil köprülerin, günümüzde sürdürülebilir altyapının önemli bir parçası haline geldiği ve Cockrow Köprüsü’nün de bu alanda kalıcı bir örnek oluşturmasının beklendiği belirtiliyor.

