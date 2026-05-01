İhlas Haber Ajansı • Çankaya
1 Mayıs'ta acı kaza: Kamyon altında kalan 2 işçi can verdi
Ankara'da kontrolden çıkarak yokuş aşağı kayan bir kamyonet dehşet saçtı. Kamyonetin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde bir kamyonet kontrolden çıkarak yokuş aşağı savrulmaya başladı.
2 İŞÇİ CAN VERDİ
Taşeron bir firma çalışanı olduğu öğrenilen ve metrelerce sürüklenen kamyonun altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.
Olay yerindeki incelemelerin ve hayatını kaybeden işçilerin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR