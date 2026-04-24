Doğum izni düzenlemesi, TBMM’de kabul edilen kanun teklifinin ardından çalışan anneler ve babalar tarafından yakından takip ediliyor. Analık izni, babalık izni ve koruyucu ailelere yönelik yeni hakları içeren düzenlemede Resmi Gazete'de yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor.

Sosyal Hizmetler Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme; doğum sonrası izin süresinden babalık iznine, koruyucu aile hakkından sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik kurallara kadar birçok başlığı kapsıyor.

DOĞUM İZNİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Doğum izni düzenlemesi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Ancak kanunun uygulanması için Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe giriş tarihi netleşecek. Kanunda yer alan geçiş hükmüne göre, analık izin süresi yeniden düzenlenen ve 1 Nisan 2026 itibarıyla doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış personele, şartları sağlaması halinde ilave izin hakkı tanınabilecek.

DOĞUM İZNİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle kadın memur ve kadın işçiler için doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılıyor. Böylece doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam analık izni 24 hafta olacak.

Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen çalışanlar için doğum öncesi çalışma süresine ilişkin hükümler de yeniden düzenleniyor. Kadın çalışan, şartların sağlanması halinde doğumdan önceki sürenin bir bölümünü doğum sonrasına aktarabilecek.

KİMLER YARARLANACAK?

Yeni düzenleme kamu ve özel sektörde çalışan kadınları kapsıyor. Memurlar, işçiler ve ilgili personel kanunlarına tabi kadın çalışanlar için doğum sonrası izin süresinin artırılması öngörülüyor. Askeri personel için de benzer şekilde doğum sonrası izin süresi 16 haftaya çıkarılıyor.

Düzenlemede koruyucu ailelere yönelik izin hakkı da yer aldı. Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte ya da tek başına koruyucu aile olan memur, işçi ve askeri personele, çocuğun teslim alındığı tarihten sonra talep etmeleri halinde izin hakkı tanınacak.

BABALIK İZNİ 10 GÜN OLDU MU?

Kanunla birlikte işçiye, eşinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne çıkarılıyor.

Babalık iznindeki bu değişiklik, doğum sonrası aile desteğini artırmaya yönelik adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte işçiler, eşlerinin doğum yapması halinde 10 gün ücretli izin kullanabilecek.

Sıkça Sorulan Sorular Doğum izni kaç hafta oldu? Yeni düzenlemeye göre doğum izni toplam 24 hafta olacak. Bunun 8 haftası doğum öncesi, 16 haftası ise doğum sonrası izin olarak uygulanacak. Doğum izni düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? Kanun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Uygulama için düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

