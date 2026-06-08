Eskişehir'de 2007'de Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış bulunan Sultan Aydın'ın şüpheli ölümü, 19 yıl sonra JASAT tarafından aydınlatıldı. Yeniden açılan dosyada gözaltına alınan iki kız kardeş, cinayeti 2022'de ölen babaları Süleyman Aydın'ın işlediğini itiraf etti. Savcılık olay yerinde keşif yaparken, çok yönlü soruşturma sürüyor.

Eskişehir'in Beylikova ilçesine bağlı Yeniyurt Mahallesi'nde 2007 yılında meydana gelen ve yıllarca aydınlatılamayan şüpheli ölüm olayı, 19 yıl sonra Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çözüldü.

İddiaya göre, mevsimlik işçi olarak bölgede bulunan 29 yaşındaki Sultan Aydın ile mahallede yaşayan bir tarla sahibinin oğlu arasında ilişki olduğu öne sürüldü. Olayı öğrendiği iddia edilen baba Süleyman Aydın'ın, kızını araziye götürdüğü ve daha sonra kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

PORSUK ÇAYI'NDA CESEDİ BULUNMUŞTU

Kayıp olarak aranan Sultan Aydın, bir süre sonra Porsuk Çayı'nda boynu kırılmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada uzun yıllar boyunca herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Dosyanın yeniden ele alınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Sultan Aydın'ın 2 kız kardeşi gözaltına alındı. İfadeleri alınan kardeşler olayın babaları Süleyman Aydın tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdükleri, ayrıca olay yerinde Cumhuriyet Savcısı tarafından yer gösterimi yaptırıldığı öğrenildi.

2022'DE HAYATINI KAYBETMİŞ

Öte yandan, hakkında iddialarda bulunulan Süleyman Aydın'ın 2022 yılında hayatını kaybettiği belirtildi. Soruşturmanın, elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda ilgili savcılık tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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