İran bağlantılı casusluk dosyalarının peş peşe ortaya çıkması, İsrail'in güvenlik duvarındaki zafiyet tartışmalarını büyüttü. Son operasyonda gözaltına alınan Bat Yam sakininin, aylar boyunca İran istihbaratıyla temas halinde kalarak para karşılığında görevler yürüttüğü iddia edildi.

İsrail'de son dönemde ortaya çıkarılan İran bağlantılı casusluk soruşturmaları, ülkenin güvenlik ve istihbarat sisteminde ciddi endişelere yol açtı.

İsrail Polisi ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, Tel Aviv'in hemen güneyindeki Bat Yam kentinde yaşayan ve İran istihbaratına çalıştığı tespit edilen bir şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

"GÜVENLİK DUVARI ÇÖKTÜ"

Aylar süren gizli ve teknik takibin ardından tamamlanan soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Bat Yam sakini olan şüpheli, sosyal medya platformları üzerinden İran istihbarat unsurlarıyla doğrudan temas kurdu. İsrail istihbaratının radarına takılmadan aylarca operasyon yürüten şahsın, yabancı unsurlarla olan gizli ilişkisini tutuklandığı ana kadar kesintisiz şekilde sürdürdüğü ortaya çıktı. İstihbarat kaynakları, zanlının sistemli olarak aldığı direktifler doğrultusunda hareket ettiğini öne sürdü.

"PARA KARŞILIĞI KRİTİK GÜVENLİK GÖREVLERİ YAPTI"

Şin Bet ve polis birimlerinin hazırladığı ortak tahkikat raporunda, İsrail'in içeriden nasıl bir istihbarat kuşatmasıyla karşı karşıya kaldığı şu ifadelerle aktarıldı:

"Yürütülen derinlemesine soruşturma sırasında, şüphelinin yakalanmasından önceki aylarda İranlı istihbarat görevlileriyle sürekli ve yoğun bir temas halinde olduğuna dair şüpheler kesin delillerle güçlenmiştir. Zanlının, kendisine düzenli olarak aktarılan paralar karşılığında İsrail topraklarında çeşitli kritik güvenlik görevlerini yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yeterli delil altyapısının oluşturulmasının ardından savcı beyanı sunulmuş olup, önümüzdeki günlerde devlet güvenliğini sabote etmek suçundan ağır bir iddianame mahkemeye sunulacaktır."

SAVAŞ DÖNEMİNDE İSRAİL İÇİNDE CASUSLUK İDDİALARI KATLANDI

Güvenlik uzmanları, son dönemde İsrail içinde patlak veren bu tür "içeriden sızma" ve casusluk vakalarının radikal bir şekilde arttığına değindi. Şin Bet'in resmi verilerine göre, sadece son bir yıl içinde onlarca İsrail vatandaşının para veya kripto ödemeler karşılığında askeri üsleri fotoğraflamak, stratejik koordinat sızdırmak ve kritik bilgileri yabancı ajanlara aktarmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldığı biliniyor.

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