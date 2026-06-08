Sivas’ta bir ayı gündüz arazide gece ise sokak aralarında görüntüleniyor. İlçede yaşayan vatandaşları tedirgin eden ayının rahat tavırları ise görenleri şaşırtıyor.

Sivas’ın Zara ilçesinde son günlerde sıklıkla ayılar görülmeye başlandı. Gündüz arazide kayalıkların üzerinde görülen ayılar, gece ise yerleşim alanlarında görüntüleniyor.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Yenicami Mahallesi’nde inen bir ayı da çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından görüntülendi. İlçenin farklı noktalarında sıklıkla görülen ayılar vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Ayının sokaklardaki rahat tavırları ise hayrete düşürdü.

İlçenin kâbusu! Gündüz arazide gece sokaklarda ortaya çıkıyorlar

BİRÇOK NOKTADA GÖRÜLMEYE BAŞLADI

İlçede yaşayan Bekir Çaygöz ise konuyla ilgili "Balkona hava almaya çıkmıştım. Cami tarafından gelen bir canlı gördüm. Daha sonra ayı olduğunu fark ettim. Telefonumu almaya içeri girdim, çıktım, aradan kaçtı. Yarım saat sonra ayı geldiğinde de videoya aldım. Ayının sabah saatlerinde cami önünde görüldüğü söyleniyor. Buralarda yaşayan vatandaşlarımız tehlikede" diye konuştu.

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