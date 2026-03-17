UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları başlıyor. Galatasaray’ın Liverpool deplasmanındaki kritik mücadelesi başta olmak üzere 17-18 Mart tarihinde oynanacak dev karşılaşmaların hangi kanalda, nereden izleneceği ve maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kritik aşamaya geldi. Son 16 turu rövanş mücadeleleriyle birlikte çeyrek finale yükselen takımlar netleşecek.

17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar öncesinde, maçların yayın bilgileri ve izleme seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle Galatasaray’ın Liverpool deplasmanındaki mücadelesi öne çıkan karşılaşmalar arasında yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları Türkiye’de TRT 1 ve tabii Spor platformu üzerinden yayınlanacak. Haftanın en dikkat çeken mücadelesi olan Liverpool - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

Diğer karşılaşmalar ise tabii Spor platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Bu platform üzerinden aynı saat diliminde oynanan birden fazla maçın takip edilmesi mümkün olacak.

Galatasaray’ın ilk maçta elde ettiği 1-0’lık avantajla Liverpool deplasmanına çıkacak olması, Türkiye’de bu karşılaşmaya olan ilgiyi artırmış durumda. Sarı-kırmızılıların tur şansı, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

17-18 MART ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇLARI TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları 17 Mart Salı günü başlayacak ve 18 Mart Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Toplamda 8 maçın oynanacağı bu iki günün ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak.

17 Mart Salı günü oynanacak karşılaşmalar:

20.45 Sporting - Bodo/Glimt (tabii Spor)

23.00 Chelsea - PSG (tabii Spor)

23.00 Manchester City - Real Madrid (tabii Spor)

23.00 Arsenal - Bayer Leverkusen (tabii Spor)

18 Mart Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar:

20.45 Barcelona - Newcastle United (tabii Spor)

23.00 Liverpool - Galatasaray (TRT 1)

23.00 Bayern Münih - Atalanta (tabii Spor)

23.00 Tottenham - Atletico Madrid (tabii Spor)

Bu karşılaşmaların ardından turu geçen takımlar çeyrek finale yükselerek kupaya bir adım daha yaklaşacak.

