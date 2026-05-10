Volkswagen Mayıs ayı fiyatlarını açıkladı: Tüm modellere zam geldi
Volkswagen’in Mayıs ayı fiyat listesi belli oldu. Marka neredeyse tüm modellerinde fiyat artışına gitti. İşte Volkswagen otomobillerinin güncel fiyat listesi…
Volkswagen Mayıs 2026 fiyat listesini paylaştı. Güncel listeye göre markanın tüm modellerine zam geldi.
Özellikle lansmana özel olarak 2.388.500 TL’den satılan yeni T-Roc’un fiyatı 2.701.000 TL’ye çıktı.
|MODEL
|NİSAN FİYATI
|MAYIS FİYATI
|VW T-Cross
|2.186.000 TL
|2.230.000 TL
|VW Taigo
|2.080.000 TL
|2.122.000 TL
|VW Golf
|2.170.000 TL
|2.214.000 TL
|VW Golf GTI
|5.391.000 TL
|5.499.000 TL
|VW Golf R
|6.777.000 TL
|6.913.000 TL
|VW Yeni T-Roc
|2.388.500 TL
|2.701.000 TL
|VW Tiguan
|3.269.000 TL
|3.335.000 TL
|VW Tayron
|3.524.000 TL
|3.595.000 TL
|VW ID.4
|3.126.000 TL
|3.126.150 TL
|VW Passat
|3.459.000 TL
|3.529.000 TL
|VW ID.7
|4.415.000 TL
|4.415.150 TL
|VW Touareg
|10.717.000 TL
|10.717.150 TL
Listedeki modellerden ID.4, ID.7 ve Touareg 2025 model yılına ait…
Volkswagen T-Cross 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
T-Cross 1.0 TSI 116 PS Manuel – Life - 2.230.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG - Life - 2.630.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG-Style - 2.786.000 TL
T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG - R-Line - 2.892.000 TL
Volkswagen Taigo 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 2.122.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life - 2.545.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style - 2.869.000 TL
Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line - 2.992.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style - 3.053.000 TL
Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line - 3.265.000 TL
Volkswagen Golf 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression - 2.214.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life - 2.773.000 TL
Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style - 3.128.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style - 3.326.000 TL
Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 3.547.000 TL
Golf GTI 2.0 TSI 265 PS DSG – GTI - 5.499.000 TL
Golf R 2.0 TSI 333 PS DSG R - 6.913.000 TL
Volkswagen T-Roc 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 2.701.000 TL
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Style - 3.247.000 TL
Yeni T-Roc 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 3.353.000 TL
Volkswagen Tiguan 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.335.000
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.288.000 TL
Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.574.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 6.131.000 TL
Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 6.487.000 TL
Volkswagen Tayron 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Life - 3.595.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Life - 3.692.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance - 4.596.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG Elegance - 4.700.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG R-Line - 4.905.000 TL
Tayron 1.5 eTSI ACT 150 PS (7 koltuklu) DSG R-Line - 5.004.000 TL
Volkswagen ID.4 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure – 2025 MY - 3.126.150 TL
Volkswagen ID.7 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
ID.7 210 kW 286 PS Otomatik - Pro S – 2025 MY - 4.415.150 TL
Volkswagen Touareg 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION - Elegance - 2025 MY - 10.717.150 TL
Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 PS 4MOTION - R-Line - 2025 MY - 11.263.150 TL
Volkswagen Passat 2026 Mayıs ayı fiyat listesi
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression - 3.529.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business - 4.217.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance - 4.681.000 TL
Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line - 4.811.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance - 7.062.000 TL
Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.102.000 TL
Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG R-Line - 7.230.000 TL