Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek. Ligde oynanan 26 müsabakada 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Anderson Talisca, takımla birlikte kampa girdi. İtalyan çalıştırıcı Tedesco'nun, Talisca'ya maç kadrosunda yer vermesi bekleniyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Fenerbahçe'de kadro netleşiyor.

MUHTEMEL KADROLAR

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Kerem, Cherif (Talisca).

Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Perez, Talha, Abena, Kozlowski, Ogün, Gassama, Yusuf, Maxim, Bayo.

TALISCA KAMP KADROSUNDA

Sarı lacivertlilerde sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara katılan Anderson Talisca, kampa girdi.

Fenerbahçe idmanından

FENERBAHÇE İLK KEZ KAYBETTİ

Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 57 puan toplarken averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Son maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-lacivertlilerde kaybedilen 7 puanın ardından başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan süreçle ilgili toplantı yapmış ve Tedesco ile yola devam kararı alınmıştı.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı 11'i netleşiyor: Yıldız isim dönüyor

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesinde 4 eksik isim bulunuyor. Tedavileri süren Edson Alvares, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo maçta forma giyemeyecek. Cezası sebebiyle Fatih Karagümrük maçında oynamayan Brezilyalı file bekçisi Ederson, Gaziantep FK karşısında takıma geri dönecek.

6 İSİM SINIRDA

Gaziantep FK maçı öncesinde Fenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

Sakatlığı bulunan Nelson Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, kart sınırındaki isimler.

Bu futbolcular, oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda bir sonraki lig maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

