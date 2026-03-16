Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar kapsamında büyük bir sevkiyatı engelledi. İstanbul'dan temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Sakarya'ya getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen narkotik polisi, şüphelilerin bulunduğu aracı Kuzey Marmara Otoyolu boyunca adım adım takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Adapazarı gişelerinde gerçekleştirilen operasyonla durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda, paketlenmiş halde toplam 3 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 29 yaşındaki D.İ. ve 25 yaşındaki M.K., emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

