Türkiye Gazetesi
Haftanın sanat ajandası | “Aklın Manzaraları”
İstanbul Modern’de sanatseverlerle buluşan Ali Kazma’nın “Aklın Manzaraları” sergisi, 1 Şubat’ta sona eriyor.
MURAT ÖZTEKİN - ENKA Sanat, 17 Şubat akşamında edebiyatla sanatı buluşturan “Bir Hikâye Bir Türkü” konserine ev sahipliği yapacak.
“Denizli Komedi Festivali”, 2-9 Şubat tarihleri arasında seyirciyle buluşacak.
Atık balık ağlarını sanat eserlerine dönüştüren Semra Özümerzifon’un “Ağlı Hikâyeler” sergisi, 14 Şubat’a kadar Galeri Deniz’de görülebilecek.
