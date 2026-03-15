İstanbul'da Çarşamba gününe kadar yağış beklenmediğini belirten AKOM, bugün parçalı bulutlu havanın beklendiğini duyurdu. Gündüz 10 derece civarındaki sıcaklığın gece saatlerinde 6 derece ve altına düşeceğini açıklayarak uyardı. Meteoroloji ise 15 ilde sağanak, 4 ilde karla karışık yağmur beklendiğini belirtti. İşte uyarı yapılan o iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü hava durumu raporuna göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, 15 il için sağanak, 4 il için ise karla karışık yağmur uyarısı yapıldı. işte son uyarılar…

AKOM tarih verdi! Sağanak geri dönüyor! Sıcaklık 6 derece altına düşecek

Meteoroloji’nin son hava durumu raporunda şu uyarı yapıldı:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile İstanbul'un kuzeyi, Antalya'nın doğusu, Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, aynı zamanda bazı bölgeleri de şiddetli rüzgara karşı uyardı. Uyarıda “Rüzgarın, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay’da fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor” denildi.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji’nin ardımdan bir uyarı da Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) geldi. AKOM, İstanbul’da Çarşamba gününe kadar yağış beklenmediği belirtildi.

AKOM, tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'da çarşamba gününe kadar yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülmektedir. Gün içerisinde 10-14 °C aralığında seyreden sıcaklıkların özellikle gece ve sabah erken saatlerde 6 °C civarı ve altına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

🌧️ Yağmur / Sağanak Uyarısı Yapılan İller ❄️ Kar / Karla Karışık Yağmur Uyarısı Yapılan İller Adana Erzurum Antalya Kars Hatay Van Mersin Malatya Konya Nevşehir Amasya Samsun Tokat Trabzon Malatya Diyarbakır Gaziantep Siirt Şanlıurfa

Haberle İlgili Daha Fazlası