Muğla'da KADES ihbarına giderken uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Polis Memuru Tayfun Baş, Denizli'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. İkinci çocuğunu 17 gün önce kucağına alan şehit polisin cenazesinde ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Tayfun Baş, alınan KADES ihbarı üzerine gittiği olay yerinde şüpheli astsubay G.Y.’nin ateş açması sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

KADES ihbarına gitti, şehit oldu! Tayfun Baş gözyaşları ile defnedildi

Şehit Polis Memuru Tayfun Baş’ın naaşı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan uğurlama töreninin ardından kendisi gibi polis olan Özlem Baş’ın talebi üzerine Denizli’ye getirildi.



KADES ihbarına gitti, şehit oldu! Tayfun Baş gözyaşları ile defnedildi

Aslen Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Sınırteke Mahallesi'nden olan Şehit Polis Memuru Tayfun Baş’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, konvoy eşliğinde Pamukkale ilçesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'ne getirildi. Şehidin naaşı, ikindi vakti İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından kıldırılan cenaze namazına müteakip düzenlenen resmi törenin ardından Denizli Merkez Asri Mezarlık Polis Şehitliğinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

KADES ihbarına gitti, şehit oldu! Tayfun Baş gözyaşları ile defnedildi





17 GÜN ÖNCE İKİNCİ EVLADINI KUCAĞINA ALMIŞTI

2 çocuk babası olan ve daha 17 gün önce ‘Poyraz’ ismini verdiği ikinci çocuğunu kucağına alan Şehit Polis Memuru Tayfun Baş’ın eşi Özlem Baş, babası Bilal ve annesi Saniye Baş ile kızı Ayseren tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.



Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Ümit Bozdağ, Vali Yavuz Selim Köşger, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turgut Muhammet Çalışkanlar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, milletvekilleri, ilçe kaymakamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KADES ihbarına gitti, şehit oldu! Tayfun Baş gözyaşları ile defnedildi

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