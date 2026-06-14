Eskişehir'de 5 aylık evli olduğu eşi tarafından otomobili yakıldığı iddia edilen genç kadın, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Tartışma sonrası ateşe verildiği öne sürülen araç kullanılamaz hale gelirken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de meydana gelen olay, görenleri şaşkına çevirdi. Olay, Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi sınırlarında bulunan ve tarla yolu olarak kullanılan patikada meydana geldi. İddiaya göre Sezer T., 5 ay önce evlendiği eşi Emine T.'ye ait otomobille bölgeye geldi. Çift arasında yaşanan tartışmanın ardından, Sezer T.'nin aracı ateşe verdiği öne sürüldü.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından otomobilden geriye yalnızca yanmış bir enkaz kaldı.

5 aylık evlilik kabusa döndü! Eşinin yaktığı otomobili görünce gözyaşlarına boğuldu

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yangın haberini alarak olay yerine gelen Emine T., aracının son halini görünce gözyaşlarını tutamadı. Hamile olduğunu öne süren genç kadın, uzun süre emek vererek ve birikim yaparak satın aldığı otomobilin küle dönmesinin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Emine T., eşinden şikayetçi olacağını belirtirken, olayın nedenine ve iddialara ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin ve olayın tüm yönlerinin araştırıldığını bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası