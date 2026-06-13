Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kipaş Holding’e bağlı olduğu öğrenilen fabrikada başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede yoğun duman oluşmasına yol açtı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan tesiste akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekipler, fabrikanın farklı bölümlerine yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bölgeden yükselen dumanlar çevre mahallelerden de görülürken, güvenlik önlemleri artırıldı.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan 1 itfaiye eri ile 1 fabrika çalışanı olmak üzere toplam 2 kişinin etkilendiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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