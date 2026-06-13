Kahramanmaraş’ta korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekibin müdahalesi sürüyor. Dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
- Yangın, Dulkadiroğlu ilçesinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
- Alevler kısa sürede büyüyerek yoğun duman oluşmasına yol açtı.
- Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
- Yangını kontrol altına almak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
- Dumandan etkilenen 1 itfaiye eri ve 1 fabrika çalışanı olay yerinde ilk müdahaleyi aldı.
Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kipaş Holding’e bağlı olduğu öğrenilen fabrikada başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede yoğun duman oluşmasına yol açtı.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan tesiste akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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MÜDAHALE SÜRÜYOR
Ekipler, fabrikanın farklı bölümlerine yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bölgeden yükselen dumanlar çevre mahallelerden de görülürken, güvenlik önlemleri artırıldı.
2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan 1 itfaiye eri ile 1 fabrika çalışanı olmak üzere toplam 2 kişinin etkilendiği öğrenildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.