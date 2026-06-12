Balıkesir’in Avşa Adası’nda eski çöp alanı yakınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale yürütüyor.

Balıkesir’in Marmara Adalar ilçesine bağlı Avşa Adası’nda çıkan yangın, bölgede endişeye yol açtı. Malikilik mevkisinde, eski çöp alanı olarak bilinen bölgede başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Avşa Adasında korkutan yangın! Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, BASKİ, belediye ve jandarma ekipleri yangına karadan müdahale etmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ise helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla çalışmalara havadan destek veriyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği belirtilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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