İhlas Haber Ajansı
Avşa Adası'nda korkutan yangın! Ekipler seferber oldu
Balıkesir’in Avşa Adası’nda eski çöp alanı yakınlarında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahale yürütüyor.
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3. Sayfa 9 dk önce
Balıkesir'in Marmara Adalar ilçesine bağlı Avşa Adası'nda, eski çöp alanı olarak bilinen Malikilik mevkisinde yangın çıktı.
- Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
- Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, BASKİ, belediye ve jandarma ekipleri karadan müdahale ediyor.
- Orman Genel Müdürlüğü ekipleri helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla havadan destek veriyor.
- Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Balıkesir’in Marmara Adalar ilçesine bağlı Avşa Adası’nda çıkan yangın, bölgede endişeye yol açtı. Malikilik mevkisinde, eski çöp alanı olarak bilinen bölgede başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, BASKİ, belediye ve jandarma ekipleri yangına karadan müdahale etmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ise helikopter ve yangın söndürme uçaklarıyla çalışmalara havadan destek veriyor.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği belirtilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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