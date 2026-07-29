Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı golleri kim attı, kim kazandı?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk maçta elde ettiği avantajla toplamda 2-1'lik skor yakalayarak adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. Karşılaşmada atılan goller ve maçta yaşanan önemli anlar futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Peki, Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı golleri kim attı, kim kazandı?
İlk maçı Kadıköy'de 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşta Polonya temsilcisi Gornik Zabrze deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, toplamda 2-1'lik skorla UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükselirken, maçta atılan goller ve yaşanan kritik anlar dikkat çekti.
GORNİK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?
Fenerbahçe karşılaşmaya etkili başladı ve 8. dakikada Milan Skriniar'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından VAR incelemesiyle penaltı kazandı.
Topun başına geçen Anderson Talisca, 12. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi Gornik Zabrze ise ilk yarının uzatma dakikalarında Michal Sacek'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. İlk maçı da 1-0 kazanan Fenerbahçe, toplamda 2-1'lik skorla UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yükseldi.
GORNİK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI KİM KAZANDI?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe'nin golünü Anderson Talisca penaltıdan kaydederken, Gornik Zabrze'nin golü Michal Sacek'ten geldi.
Kadıköy'deki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, toplamda 2-1'lik skorla tur atlayan taraf oldu. Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.
GORNİK ZABRZE-FENERBAHÇE MAÇI NEDEN DURDU?
Karşılaşmanın 12. dakikasında Fenerbahçe'nin penaltı golü öncesinde Gornik Zabrze taraftarlarının bulunduğu tribünde çok sayıda meşale yakıldı. Kısa sürede sahayı yoğun duman kaplaması nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde kayboldu.
Hakem, oyuncuların ve yardımcı hakemlerin görüşünü olumsuz etkileyen duman nedeniyle mücadeleyi durdurdu. Yaklaşık 7 dakikalık aranın ardından dumanın dağılmasıyla birlikte karşılaşma kaldığı yerden yeniden başladı.