Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde büyük ödül için yarışan Tuğçe Kaplan Karabulut, hayat hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekti. Yarışmacı koltuğuna oturmasıyla Tuğçe'nin yaşı, memleketi, ailesi ve yarışmaya katılma amacı araştırılmaya başlandı. Peki, Var Mısın Yok Musun Tuğçe kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da bugün yarışma koltuğuna Tuğçe Kaplan Karabulut oturdu. Çocukluğu Trabzon yaylalarında geçen Tuğçe, İstanbul'a uzanan hayatını, ailesinden ayrı kaldığı dönemleri ve yarışmadaki hedefini anlattı.

VAR MISIN YOK MUSUN TUĞÇE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tuğçe Kaplan Karabulut, 3 Nisan 1989 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Çocukluğunun önemli bir bölümünü yaylalarda babaannesi ve dedesiyle geçirdi. Babasının profesyonel futbolcu olması nedeniyle küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duydu.

Lise yıllarında polis olmayı isteyen Tuğçe'nin çalışma hayatı farklı bir yönde ilerledi. Liseden mezun olduktan sonra yaklaşık 5 yıl boyunca bir fındık fabrikasında çalışan Tuğçe, 16 yaşında tanıştığı eşiyle uzun süren arkadaşlıklarının ardından evlenmeye karar verdi. 22 yaşında evlenen ve İstanbul'a taşınan Tuğçe Kaplan Karabulut, 2026 yılı itibarıyla 37 yaşında ve 3 çocuk annesidir.

Var Mısın Yok Musun Tuğçe kimdir, kaç yaşında ve nereli?

VAR MISIN YOK MUSUN TUĞÇE NERELİ?

Tuğçe Kaplan Karabulut Trabzonludur. Yarışmacı, evlendikten sonra İstanbul'a yerleşti. İlk dönemlerde büyük şehre alışmakta zorlandığını anlatan Tuğçe, ailesinden ve Trabzon'daki yaşamından uzak kalmanın kendisi için kolay olmadığını ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası