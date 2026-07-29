Giresun’da kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin akraba oldukları öğrenildi.

Feci kaza Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde DSİ baraj yolunda meydana geldi. İlyas Kerim Saatçi'nin (21) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçta yolcu olarak bulunan Almina Değerli (21), Sevgi Saatçi (57) ve Zeykir Saatçi (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile diğer yolcular Melek Değerli (28) ve Ayşe Yamak (49), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Alucra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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