Aydın’a akılalmaz kaza! Beklediği kulübede can verdi
Aydın’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, şantiyenin bekçi kulübesine çarptı. Feci kazada kulübe içindeki bekçi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı.
Aydın’da Aydın-Denizli otoyolu Nazilli yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden B.Ü. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
KULÜBEYE ÇARPTI
Otomobil, yol yapım şantiyesindeki bekçi kulübesine çarptı. Kaza anında kulübe içinde bulunan 45 yaşındaki bekçi Mehmet Tunca hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
BİRİ ÖLDÜ, BİRİ YARALANDI
Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırılırken, bekçinin cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazaya ilişkin jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.