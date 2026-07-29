İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Yasa dışı bahis tanıtımı yaptığı ve aile yapısı ile çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek yayınlar yaptığı değerlendirilen “Canbequit” adlı yayıncının Türkiye’de erişilebilen tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Uzun süredir ABD'de yaşayan ve yaptığı yayınlarla popüler olan Canbequit rumuzlu Nurican Tolun hakkında soruşturma başlatıldı.

'Canbequit'e erişim engeli! Tüm hesapları kapatıldı

TÜRKİYE'DEKİ TÜM HESAPLARI KAPATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Yürütülen soruşturma kapsamında, aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek ve yasadışı bahis reklamı/tanıtımı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen ve ayrıca müstehcenlik konusu kapsamında yapay zeka marifeti ile oluşturularak gerçeklik algısını ortadan kaldırdığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına dair yapılan çalışmalar neticesinde 'canbequit' isimli kullanıcının ülkemizde yayın yapabildiği tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

'Canbequit'e erişim engeli! Tüm hesapları kapatıldı

ZORBALIĞI İLE DİKKAT ÇEKİYORDU

Sosyal medya ünlüsü Nurican Tolun, yayınlarında insanlara hakaret edip zorbalaması ile tepki çekiyordu.





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