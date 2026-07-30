Van’ın İran sınırında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, 305 kilometrelik sınır duvarının büyük bölümü tamamlandı. Zorlu coğrafyada ilk kez uygulanan modüler çelik duvar sistemiyle hudut hattı daha da güçlendiriliyor.

Türkiye’nin İran’la en uzun kara sınırına sahip şehri Van’da terör, kaçakçılık ve düzensiz göçle mücadele kapsamında hudut hattında son yıllarda fiziki güvenlik tedbirleri önemli ölçüde artırıldı.

ASKER 7-24 GÖREVDE

Güvenlik duvarı, tel örgü, hendek, devriye yolları ve ileri teknoloji gözetleme sistemleriyle güçlendirilen hudut hattında Mehmetçik 7 gün 24 saat görev yapıyor.

305 KİLOMETRELİK DUVAR BİTMEK ÜZERE

Çaldıran, Özalp, Saray ve Başkale ilçelerini içine alan ve 2021’de başlatılan 305 kilometrelik güvenlik duvarı çalışmalarının 235 kilometrelik bölümü tamamlandı. Başkale hattındaki son etap olan 70 kilometrelik bölümde çalışmalar devam ediyor.

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Coğrafi şartların ağır, ulaşımın güç olduğu ilçe sınırındaki 6 kilometrelik kesimde ilk kez 1 metre beton zemin üzerine 5 metre çelik profil ve 90 santimetre jiletli telden oluşan modüler çelik duvar sistemi uygulandı. İlçenin komşu ülkeyle sınırındaki kalan bölümlerde de beton duvar örme çalışmaları sürüyor.

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