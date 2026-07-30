Dışişleri devreye girdi! Özel İtalyan Lisesi Müdürü “istenmeyen kişi” ilan edildi
Millî Eğitim Bakanlığının soruşturması sonucu görevden alınan İstanbul Özel İtalyan Lisesi Müdürü Giuseppe Finocchiaro’nun, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından “persona non grata” (istenmeyen kişi) ilan edildiği öğrenildi.
İstanbul Özel İtalyan Lisesinde sendikalı öğretmenlerin işten çıkarılmasıyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığının yürüttüğü soruşturma sonucunda okul müdürü Giuseppe Finocchiaro ile müdür yardımcısı Nida İntiba görevden alınmış, imza yetkileri de iptal edilmişti.
Grev kırıcılığı masayı devirdi! MEB, Özel İtalyan Lisesi için 26 yeni görevlendirme yaptı
“İSTENMEYEN KİŞİ” İLAN EDİLDİ
Soruşturmanın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Okul müdürü Giuseppe Finocchiaro’nun, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından “persona non grata” (istenmeyen kişi) ilan edildiği bildirildi.
Özel İtalyan Lisesi’nde 'grev kırıcılığı' tartışması! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
Okulda Tez-Koop-İş Sendikası üyesi öğretmenlerin 123 gün süren grevi, 4 Haziran’da imzalanan mutabakatla sona ermişti. Ancak daha sonra 10 çalışanın işine son verilmesi kamuoyunda tartışmalara sebep olmuştu.