Sosyal medyada ve internet üzerinden izlenerek yapılan bilinçsiz egzersizler, bel sağlığını tehdit ediyor.

Doğru teknik ve uygun programla yapılan egzersizin kasları güçlendirerek, hareket kabiliyetini artırdığını söyleyen Central Hospital Fizik Tedavi ve Robotik Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Merve Cemil, “Buna karşılık yanlış hareket teknikleri, ağır antrenmanlar ve kişiye uygun olmayan egzersizler bel fıtığı riskini artırır. Her egzersiz herkes için uygun değildir. İnternette görülen hareketleri bilinçsizce uygulamak bel bölgesinde ciddi zorlanmalara ve sakatlanmalara yol açabilir” dedi.

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"SPORUN AMACI BEDENİ ZORLAMAK DEĞİL"

Egzersizin mutlaka kişinin yaşı, kas gücü ve sağlık durumuna göre planlanması gerektiğini vurgulayan Dr. Cemil, spor öncesinde ısınmanın ihmal edilmemesi, hareketlerin doğru teknikle yapılması ve ağrı hissedildiğinde egzersizin bırakılması gerektiğini söyledi. Dr. Cemil, “Sporun amacı bedeni zorlamak değil, doğru şekilde güçlendirmektir. Kişinin fi ziksel durumu göz önünde bulundurulmadan yapılan ağır egzersizler, yanlış ağırlık kaldırma teknikleri ve ani hareketler bel bölgesinde zorlanmalara neden olabilir. Özellikle daha önce bel problemi yaşamış kişilerin egzersiz programlarını uzman değerlendirmesiyle oluşturması büyük önem taşır” uyarısında bulundu.

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