Yeni araştırmaya göre, direnç egzersizi sonrası protein açısından zengin süt tüketimi, kemik yoğunluğunu destekleyerek yaşlılıkta düşmeye bağlı kırık riskini azaltabiliyor. Uzmanlar, egzersiz ve dengeli beslenmenin sağlıklı yaşlanmada kritik olduğunu vurguluyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Uzmanlar uzun süredir özellikle direnç egzersizlerinin kas ve kemik sağlığını korumada etkili olduğunu vurguluyor. Ancak Çinli bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir çalışmaya göre, antrenman sonrası tüketilen protein açısından zengin süt, kemik yoğunluğunu destekleyerek ilerleyen yaşlarda düşmeye bağlı kırık riskini azaltabiliyor.

Beslenme, Sağlık ve Yaşlanma Dergisi’nde yayımlanan çalışmada, 60 yaş ve üzeri sağlıklı yetişkinler incelendi. Araştırmacılar, özellikle sütün egzersizle birlikte tüketildiğinde kemik sağlığı ve fiziksel fonksiyon üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği sonucuna vardı. Protein, kalsiyum emilimini artırarak kemik gücünü destekliyor. Bu da yaşlılık döneminde düşmeye bağlı kırıkların önlenmesinde kritik rol oynuyor.

Uzmanlar, düzenli direnç egzersizi ve dengeli beslenmenin birlikte uygulanmasının, sağlıklı yaşlanmanın anahtarlarından biri olabileceğine dikkati çekiyor.

