Moskova’da Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında meydana gelen patlamada 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırganın da patlama sırasında öldüğü bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova’da bulunan Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında gece saatlerinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 00.05’te kimliği belirsiz bir kişi istasyon meydanında görev yapan trafik polisi aracına yaklaştı. Kısa süre sonra henüz türü belirlenemeyen bir cihazın patlaması sonucu 1 polis memuru hayatını kaybetti.

2 POLİS DE YARALI

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, patlamada 2 polisin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İlk bilgilere göre bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Patlamanın nedenine ve saldırganın kimliğine ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

