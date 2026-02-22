Rusya Yüksek Mahkemesi, Google’a, Rus devlet medyası kanallarını YouTube’da engellediği gerekçesiyle verilen 1,2 kentilyon dolarlık cezayı onayladı. Cezanın temyiz başvurusu reddedildi ve 91,5 kentilyon rublelik tutar kesinleşti.

ÖMER TEMÜR - Rusya Yüksek Mahkemesi, Google’a Rus devlet medyası kanallarını YouTube’da engellediği gerekçesiyle verilen 1,2 kentilyon dolarlık devasa cezayı onayladı.

Karar, Google International LLC’nin temyiz başvurusunun 18 Şubat’ta reddedilmesinin ardından kesinleşti.

Onaylanan ceza miktarı olan 91,5 kentilyon ruble, dünyanın yıllık toplam ekonomik üretiminden yaklaşık bir milyon kat daha büyük bir değere sahip.

