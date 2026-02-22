Türkiye Gazetesi
Rusya’dan Google’a 1,2 kentilyon dolarlık rekor ceza
Rusya Yüksek Mahkemesi, Google’a, Rus devlet medyası kanallarını YouTube’da engellediği gerekçesiyle verilen 1,2 kentilyon dolarlık cezayı onayladı. Cezanın temyiz başvurusu reddedildi ve 91,5 kentilyon rublelik tutar kesinleşti.
Teknoloji 50 dk önce
Rusya Yüksek Mahkemesi, Google'a Rus devlet medyası kanallarını YouTube'da engellediği gerekçesiyle verilen, küresel yıllık ekonomik üretimin kat kat üzerinde olan 1,2 kentilyon dolarlık devasa cezayı onaylayarak kesinleştirdi.
- Rusya Yüksek Mahkemesi, Google'a verilen 1,2 kentilyon dolarlık cezayı onayladı.
- Ceza, Google'ın YouTube'da Rus devlet medyası kanallarını engellemesi nedeniyle verildi.
- Onaylanan ceza miktarı (91,5 kentilyon ruble), dünyanın yıllık toplam ekonomik üretiminden yaklaşık bir milyon kat daha büyük.
- Karar, Google International LLC'nin temyiz başvurusunun 18 Şubat'ta reddedilmesinin ardından kesinleşti.
ÖMER TEMÜR - Rusya Yüksek Mahkemesi, Google’a Rus devlet medyası kanallarını YouTube’da engellediği gerekçesiyle verilen 1,2 kentilyon dolarlık devasa cezayı onayladı.
Karar, Google International LLC’nin temyiz başvurusunun 18 Şubat’ta reddedilmesinin ardından kesinleşti.
Onaylanan ceza miktarı olan 91,5 kentilyon ruble, dünyanın yıllık toplam ekonomik üretiminden yaklaşık bir milyon kat daha büyük bir değere sahip.
