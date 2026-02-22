Dünyanın önde gelen oyun şirketlerinden Scopely, yerli mobil oyun stüdyosu Loom Games’in çoğunluk hissesini 1 milyar dolar değerleme ile satın aldı.

ÖMER TEMÜR - Dünyanın en büyük oyun stüdyolarından Scopely, Pixel Flow! isimli yerli mobil oyunun geliştirici stüdyosu Loom Games’in çoğunluk hissesini 1 milyar dolar değerleme ile satın aldı.

Kurucular Kübra Gündoğan (CEO) ve Emre Çelik (CTO) liderliğindeki stüdyo, bir yıl gibi kısa sürede puzzle mekaniği ve hibrit gelir modeliyle büyük bir ivme yakaladı.

Loom Games 2025’in sonunda piyasaya sürdüğü hibrit casual puzzle oyunu Pixel Flow! ile kısa sürede 10 milyondan fazla oyuncuya ulaştı.

Oyun, ABD’de aylık bazda en çok hasılat yapan ilk 20 mobil oyun arasına girmeyi başardı.

