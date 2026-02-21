Eskişehir'de bir ayağı sakat olan ve metruk binada hayat mücadelesi veren 64 yaşındaki Celal Ağır yardım çağrısında bulundu. Yaşlı adam, sakatlığı nedeniyle yürüyemediğini ve tedavi olmak istediğini söyledi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Celal Ağır, geçtiğimiz aylarda damacana su alırken dengesini kaybedip yere düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ağır'ın sol ayağında sakatlık meydana geldi.

Şu anda çatısı içeriye doğru çökük, metruk haldeki bir müstakil evde tek başına hayat mücadelesi veren yaşlı adam, sakatlığı sebebiyle kendi ihtiyaçlarını göremez hale geldi.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Komşuları ve hayırseverlerin destek olmaya çalıştığı Ağır, hem evi hem de tedavisi için yetkililerden yardım istedi. Öte yandan komşularının yetkililere Celal amcanın durumunu ilettiği ancak hiçbir yetkilinin gelmediği iddia edildi.

"PARAN VAR GELİYORLAR YOKSA YOK"

Emekli olmadan önce elektrikçilik yaptığını söyleyen Celal Ağır, "5-6 tane kardeş var ama fayda yok. 'Para var' desen geliyorlar, parasızsan yok. Benim aylığım var, yetiyordu. Sağlamken hem yürüyerek hem de bisikletle istediğim yere gidiyordum. Şu anda yürüyemiyorum, evim kötü durumda.

Şimdilerde bakkala bile gidemiyorum. Ayağım düzelse yürüsem, yardıma da gerek yok. Evin dağınık durumu düzeltirse iyi olur. Bir de tedavi olmak istiyorum. Hiçbir yere derdimi anlatamadım" dedi.

Öte yandan, Ağır, evinin camlarının birkaç kez taş atılması suretiyle kırıldığını, televizyonu ve elektrikli motosikletinin çalındığını ancak sakatlığı sebebiyle hiçbir şey yapamadığını belirtti.

