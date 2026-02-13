90 yaşını aşan nüfus sayısı 2016-2024 döneminde yüzde 67,7 artarken 2025’te yıllık bazda 16 yıl sonra ilk defa azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen istatistiklere göre ülke nüfusu 2025’te bir önceki yıla kıyasla 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu.

Türkiye’de verilerin yer aldığı 2007’de 90 yaş üstü 97 bin 487 kişi bulunurken, bu sayı 2008’de 60 bin 176 olarak kayıtlara geçti. Sonraki yıllarda 90 yaş üstü nüfusta 2024’e kadar düzenli artış görüldü.

Türkiye’de 90 yaş üstü nüfusu 2024’te 244 bin 837’ye çıkarken geçen yıl ise 243 bin 713’e geriledi. Böylece verilerin yer aldığı 2008-2025 döneminde 90 yaşını aşan “çınarların” sayısı 16 yıl sonra ilk defa azaldı.

Ülkenin 90 yaş üstü nüfusunun 10 yılda ise yüzde 67,7 arttığı hesaplanırken, nüfusa oranla 90 yaş üstü insan sayısı en fazla Tunceli’de olduğu görüldü. Tunceli’yi yüzde 0,84 ve 3 bin 842 nüfusla Giresun, yüzde 0,71 ve 1.185 kişiyle Artvin izledi.

Nüfusa oranla 90 yaşını geçenlerin en az olduğu iller ise yüzde 0,12 ile Van, her biri yüzde 0,14 ile Şanlıurfa ve Gaziantep olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK 90 YAŞ ÜSTÜ YAŞLI İSTANBUL’DA...

Türkiye’de 90 yaşını geçen en çok kişinin yer aldığı il ise 36 bin 37 ile İstanbul olurken, bu şehri 15 bin 923 ile Ankara ve 15 bin 464 ile İzmir takip etti.

TÜİK verilerine göre 90 yaş üstü nüfus ve 2008-2025 döneminde yıllık bazda yaşlı nüfusu değişimi şöyle:

