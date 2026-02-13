RTÜK’ün Medyametre araştırmasına göre Türkiye’de radyo alışkanlığı direksiyon başına taşındı. Ülkede günlük ortalama dinleme süresi 1 saat 40 dakika olurken, müzik açık ara en çok tercih edilen içerik oldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan Medyametre Medya Kullanım Alışkanlıkları Araştırması’nda, yeni gelişmeler ışığında “radyo dinleme alışkanlıkları” ve “dijital ortamlardan içerik dinleme alışkanlıkları” incelendi.

Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri toplam 15 bin 766 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada ülkede günlük ortalama radyo dinleme süresinin 1 saat 40 dakika olduğu belirlendi.

Cihaz sahiplik oranlarına bakıldığında, evinde bir radyosu olanların oranı yüzde 14,5 olarak kaydedildi.

Radyo yayınları ve dijital ortamlardan müzik dinlemelerinin yüzde 67,9 ile en fazla araç radyosundan yapıldığı, bunu sırasıyla yüzde 27 ile klasik radyo, yüzde 18 ile televizyon, yüzde 17,2 ile cep telefonu, yüzde 4,2 ile bilgisayar ve tabletin takip ettiği görüldü.

Ankette bazı katılımcılar, birden fazla program türünü seçti. Buna göre, en çok dinlenen radyo programı türü yüzde 94,5 ile müzik, yüzde 64,2 ile haberler ve yüzde 33,1 ile sohbet programları oldu.

