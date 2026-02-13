Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılında 323 bin 480 yeni işletme açıldığını, 120 bin 423 işletmenin ise kapandığını kaydetti. Bolat ayrıca geçtiğimiz yıl esnafa 175,8 milyar lira düşük faizli kredi desteği sağlandığını açıkladı.

Haber Merkezi / ANKARA - Meclis’te milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplandıran Bolat, 2025 yılında kapanan her bir esnaf ve sanatkâr işletmesine karşılık 2,6 esnaf ve sanatkar işletmesinin açıldığını belirterek, “Terkin işlemleri, yalnızca ekonomik zorluk kaynaklı olarak değil ticari hayatin doğal akışı içerisinde, esnaf ve sanatkarların meslek değiştirmesi, tacir sınıfına geçmesi, emekli olması, vefat etmesi ya da işini kapatarak farklı sektörlere yönelmesi gibi çok çeşitli nedenle gerçekleşiyor” dedi.

2025’te esnafa 175,8 milyar lira faiz indirimli kredi imkanı sağlandığını da ifade eden Bolat, bakanlığının girişimleri sonucunda son düzenlemelerle faiz indirimli kredilere ilişkin önemli imkân ve kolaylıkların hayata geçirildiğini hatırlattı. Bolat esnafla ilgili yeni uygulamaları şöyle sıraladı:

İşletme kredilerinin üst limitleri bir milyon liraya, yatırım kredilerinin üst limitleri 2,5 milyon liraya çıkarıldı. Yüzde 50 hazine faiz sübvansiyonlu kredilerin faiz oranı yüzde 20’ye düşürüldü. Azami 5 yaşına kadar olan ikinci el araç alımları yatırım kredisi kapsamına alındı. Esnafın kredi alabilmesi için ticari faaliyetine başlangıç süresinden itibaren geçmesi gereken süre 6 aydan 3 aya indirildi. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) vasıtasıyla verilen kredilerin daha önce 3 ay olan azami taksit ödeme vadesi isteğe bağlı olarak 6 aya uzatıldı. Kredilerin geri ödeme vadesinde de bir düzenleme yapılarak, 36 ay olan toplam kredi ödeme süresi 48 aya çıkarıldı. EKKK’nın çalışma bölgelerine yönelik olarak da esnaf ve sanatkarlar lehine düzenleme yapıldı. Esnaf kredilerinde en az yüzde 33 oranında faturalandırma şartı bir yıl ertelendi. Yatırım kredileri kapsamına 2,5 milyon liraya kadar limitli makine ve teçhizat alım kredi eklendi.



Haberle İlgili Daha Fazlası