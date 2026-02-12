En çok önerilen 10 hisse! Zirvede ‘bayrak taşıyıcı’ şirket
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi son kapanışını 13.787,82 puandan gerçekleştirirken, yıl başından itibaren getiri %22,43’e ulaştı. Son olarak 2026 Strateji Raporunu yayımlayan Yatırım Finansman, BİST 100 için yıl sonunda 17.000 hedef fiyat tahminini paylaştı. Bu arada aracı kurumların model portföylerinde en çok yer verdiği hisseler de belli oldu. 22 kurum tarafından önerilen THYAO zirvede yer aldı. İşte 2026’da en çok beğenilen 10 hisse…
- Borsa İstanbul BİST 100 endeksi, yıl başından bu yana %22,43 getiri sağlayarak 13.787,82 puandan kapandı ve tüm zamanların zirvesinin %1,5 gerisinde kaldı.
- Piyasalar, Fitch'in Türkiye'nin not görünümünü pozitife yükseltmesi ve TCMB'nin gelecekteki faiz kararları ile enflasyon beklentilerine odaklanmış durumda.
- Aracı kurumlar, BİST 100 endeksi için 2026 yıl sonunda 16.000 ile 17.000 seviyelerini hedef fiyat olarak belirledi.
- Türk Hava Yolları (THYAO), Akbank (AKBNK) ve Migros (MGROS) 2026 model portföylerinde en çok önerilen hisseler oldu.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 13.787,82 puandan kapanış yaparken, yıl başından itibaren endeks bazında getiri %22,43 olarak gerçekleşti. Bu yıl 4 Şubat işlemlerinde 13.998,18 puan ile tüm zamanların zirvesini test eden endeks, son kapanışı itibarıyla rekorunun %1,5 gerisinde bulunuyor.
Altın ‘fren’ yaptı! Bitcoin de düşüşe geçti…
TÜFE VE TCMB BEKLENTİLERİ
2026 yılının ocak ayında TCMB’den gelen 100 baz puanlık faiz indirimi ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin not görünümünü pozitife yükseltmesi piyasalara moral olurken; ocak ayında beklentileri aşan aylık TÜFE’nin ardından dikkatler şubat enflasyonu ve mart ayındaki TCMB faiz kararına çevrildi.
BİST 100 HEDEF FİYAT
Aracı kurumlar tarafından yayımlanan 2026 Strateji Raporlarında ise BİST 100 endeksi için 2026 sonunda 16 bin seviyesi ve üzerine işaret eden tahminler dikkat çekmişti. “Enflasyon ve faizlerde düşüş” ana senaryo olarak öne çıkarken; son olarak Yatırım Finansman, BİST 100 için yıl sonunda 17.000 hedef fiyat beklentisini raporlamıştı.
İşte altın servetimiz! Rekorların ardından son rakam…
EN BEĞENİLEN 3 HİSSE
Bu arada aracı kurumların 2026 model portföylerinde en çok yer alan hisseler de belli oldu. Matriks Haber tarafından paylaşılan analizde; Türk Hava Yolları (THYAO) 22 aracı kurumun model portföyüne girerek, en çok önerilen hisse oldu. Onu 20 aracı kurumla Akbank (AKBNK) ve 17 aracı kurumla Migros (MGROS) takip etti.
DİĞER 7 HİSSE
BİM Mağazacılık (BIMAS) 17 aracı kurum tarafından model portföye alınırken; Turkcell’i (TCELL) 15 kurum, Koç Holding’i (KCHOL) 14 kurum, Emlak Konut GYO’yu (EKGYO) 12 kurum, Yapı Kredi Bankası’nı (YKBNK) 15 kurum, TÜPRAŞ’ı (TUPRS) 10 kurum ve Coca Cola’yı da (CCOLA) 10 kurum, beğendiği hisseler listesine ekledi.