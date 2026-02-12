Piyasalarda son dakika! 12 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7.090 TL ve ons altın fiyatı 5.060 dolardan güne başlarken, fiyatlarda düne göre sınırlı düşüş öne çıkıyor. Bitcoin de yönünü tekrar aşağı çevirdi. ABD’de istidam verilerinin tahminleri aşması, FED’den “temkinli duruş” beklentilerini yükseltti. Bu gelişme kıymetli metal ve kripto varlık fiyatlarını baskıladı. Piyasada dikkatler yarın açıklanacak ABD ocak ayı enflasyonuna çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda kıymetli metaller ve kripto varlıklarda hareketli fiyatlamalar devam ediyor.

Ons altın fiyatı dünkü işlemlerde en yüksek 5.120 doları test etmiş ancak günü %1,18 primle 5.084 dolardan tamamlamıştı. Bugünkü ilk işlemlerde ise ons fiyatı TSİ 07:45 itibarıyla 5.060 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor.

12 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN

İçeride de spot piyasada işlem gören 12 Şubat 2026 gram altın fiyatı 7.090 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 7.490 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 12 bin 25 TL’den gerçekleşiyor.

BİTCOİN DE GERİLEDİ

Öte yandan kripto piyasalarının en büyük varlığı Bitcoin de dün en düşük 65 bin 720 doları test etti ve 67 bin 50 dolardan kapanış yaptı. 70 bin dolar üzerindeki kazanımlarını koruyamayan BTC fiyatı, bugün sabah saatlerinde de 67 bin 250 dolara yakın seyrediyor.

ABD İSTİHDAMI SÜRPRİZ YAPTI

Piyasalarda fiyatları etkileyen gelişmelere bakıldığında, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan ocak ayı tarım dışı istihdam raporu, 130 bin kişilik artışa işaret etti. Bu rapor, piyasanın 55 bin kişilik beklentisini fazlasıyla aştı.

Öte yandan ülkede işsizlik oranı da %4,4 beklentiye karşılık %4,3’e geriledi. Ocak ayındaki istihdam artışında sağlık, eğitim ve inşaat sektörleri öne çıktı.

FED TAHMİNLERİ

Ekonomist Serkan İmişiker, “Genel tablo, işgücü piyasasında belirgin bir zayıflama olmadığına işaret ediyor. Bu görünüm, FED’in temkinli duruşunu korumasını ve faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerin ötelenmesini destekler nitelikte” yorumunda bulundu.

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise “ABD’de işgücü piyasası güçlü. FED'den erken faiz indirimi beklememek gerekir. İlk faiz indirimi haziran öncesi zor görünüyor” değerlendirmesini yaptı.

ALTINDA BEKLENTİLER

Piyasalarda dikkatler yarın açıklanacak ve FED için kritik diğer bir veri olan ocak ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Enflasyonun da beklenti üzerinde gelmesi halinde, FED’in temkinli duruşunu güçlendirebileceği ve bir sonraki faiz indirimine ilişkin beklentilerin daha da ötelenebileceği ifade ediliyor. Bu ihtimalin de altını elde tutma maliyetini artırarak, fiyatları baskılayabileceği belirtiliyor.

Öte yandan altın fiyatları istikrarlı merkez bankası ve yatırımcı talebinin yanı sıra jeopolitik belirsizliklerden de destek almaya devam ediyor ve ons başına 5.000 dolar üzerinde tutunma çabası gösteriyor.

