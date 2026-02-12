Kaydet

Bursa’nın İnegöl ilçesinde devriye atan trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan plakasız bir motosiklet sürücüsü, şehri birbirine kattı. Yaklaşık 10 kilometre süren tehlikeli kovalamacanın ardından motosikletini Süleymaniye Mahallesi’nde bırakarak yaya olarak kaçan sürücünün kimliği kısa sürede tespit edildi. Ehliyetsiz araç kullanmaktan trafiği tehlikeye düşürmeye kadar birçok maddeden toplamda 70 bin 376 TL para cezası kesilen sürücüyü yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası