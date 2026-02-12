Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis dün Ankara'da bir araya geldi. Yunan medyası görüşmeyi 'tarihi bir gün' olarak verirken; iki lider ve Patrik Bartholomeos arasındaki tespih sohbetine ayrı bir parantez açıldı. Yunanistan Özgürlük Yolu Partisi Başkanı ise Miçotakis'i hedef alarak "Erdoğan'ın karşısında ne söyleyeceğini şaşırdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti. İkili görüşme sonrası Erdoğan ve Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu'na başkanlık etti.

Türkiye ile Yunanistan arasında yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem, kültür, bilim ve teknoloji alanında anlaşmalar imzalandı.

İKİ LİDER DE OLUMLU MESAJLAR VERDİ

Daha sonra ortak basın toplantısında konuşan Miçotakis, "Bu toplantılar, iyi komşuluk ilişkilerinin, diyaloğun ne kadar önemli, ne kadar kıymetli olduğunu hepimize göstermekte. Ülkenizi her ziyaret ettiğimizde böyle sıcak bir konukseverlikle karşılaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Sayın Başbakan'la görüşmemizde Ege ve Doğu Akdeniz'e ilişkin tutumlarımızı bir kez daha açık ve samimi şekilde ele aldık. Mevcut meseleler çetrefil olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz de değildir. Yeter ki iyi niyet, yapıcı diyalog ve çözüm iradesi olsun. Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim imkanlarından tam olarak yararlandırılmaları konusundaki beklentilerimizi paylaştım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Yunan medyasında! 'Tespih' diyaloğu zirveye damga vurmuş

YUNAN MEDYASI MANŞETTEN VERDİ

Bu açıklamalar ve kritik ziyaret, hem bölgemizde hem de dünyada da yankı uyandırdı. Yunan medyası zirveyi göklere çıkararak "tarihi rakipler arasında yumuşama" ve "diyalog dönemi" manşetleri attı.

Proto Thema gazetesi, olumlu atmosfere dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Miçotakis'e önceki temaslarına ait bir fotoğraf albümü gösterdiğini bildirdi.

TESPİH DİYALOĞU İLGİ ÇEKTİ

Erdoğan, Miçotakis ve Patrik Bartholomeos'un bir araya geldiği detayına yer verilen haberde; Miçotakis'in Bartholomeos'a kehribar rengi tespihini, Patrik'in de altın boncuklu kendi tespihini gösterdiği ifade edildi. Erdoğan'ın da tespihlere ve özellikle bu diyaloğa ilgi gösterdiği yazdı.

Lifo ise haberinde ekonomik hedeflere ve iki liderin birçok konuyu masaya yatırmasına değindi.

Yunan medyasının ünlü gazetelerinden Kathimerini, manşetten verdiği haberde; Miçotakis’in “İlişkilerimize yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmanın zamanı geldi” sözlerine ve Erdoğan'ın olumlu mesajlarına vurgu yapıldı.

"TARİHİ BİR GÜN" OLARAK NİTELENDİRDİLER

Skai de olumlu diyalogların altını çizerek Ankara'daki zirveyi "Erdoğan ve Yunanistan lideri Miçotakis, Ankara'da bir gün süren görüşmelerin ardından uzlaşmacı bir tavır sergiledi" sözleriyle haberleştirdi.

Öte yandan Atina merkezli haber kanalı One, Miçotakis'in ziyaretini Yunan kamuoyuna 'tarihi gün' ifadeleriyle aktardı.

MİÇOTAKİS'İ ELEŞTİRDİLER: NE SÖYLEYECEĞİNİ ŞAŞIRDI

Diaforetiko’ya konuşan Yunanistan Özgürlük Yolu Partisi Başkanı Zoe Konstantopoulou ise Miçotakis'i hedef alarak, "Miçotakis’in Türkiye'deki görünümünden gerçekten utanıyorum, onlara öfkeliyim. Mecliste aylarca konuşulan meseleleri görmezden gelerek Türkiye’de Atina’nın kırmızı çizgilerini hatırlatmadı ve Erdoğan’ın karşısında ne söyleyeceğini şaşırdı" dedi.

