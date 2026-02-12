Kanada’da 10 kişinin öldüğü, 27 kişinin hayatını kaybettiği silahlı okul saldırısına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 18 yaşındaki saldırganın, önce annesi ve 11 yaşındaki üvey erkek kardeşini öldürdüğü, okulu 4 yıl önce bıraktığı belirlendi.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde dün bir okulda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden 18 yaşındaki saldırgan Jesse Van Rootselaar’ın önce evinde annesini ve üvey kardeşini öldürdüğü tespit edildi.

ANNESİ VE KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

CBC News kanalının haberine göre, gerçekleşen saldırı ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçti. Şüphelinin okuldaki saldırıyı düzenlemek üzere evden çıkmadan önce annesini ve 11 yaşındaki üvey kardeşini öldürdüğü ortaya çıktı.

4 YIL ÖNCE OKULU BIRAKMIŞ

Saldırganın okulda ele geçirilen iki ateşli silahı nasıl elde ettiği henüz netlik kazanamamışken, saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin, 39 yaşındaki bir eğitimci ve 12 ila 13 yaşındaki öğrenciler olduğu belirlendi.

Saldırganın okulu yaklaşık 4 yıl önce bıraktığı da öğrenildi. Öte yandan aile üyelerinin geçmişteki sosyal medya paylaşımlarından, Rootselaar'ın küçük yaşlardan itibaren silahlara ilgi duymaya başladığının anlaşıldığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Kanada'da 11 Şubat'ta British Columbia eyaletine bağlı Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırganla birlikte 10 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Şüphelinin 18 yaşındaki Tumbler Ridge sakini Jesse van Rootselaar olduğu tespit edilmişti.

EN ÖLÜMCÜL İKİNCİ OKUL SALDIRISI

Saldırı, Aralık 1989'da Montreal kentinde "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin ölümüne yol açan saldırının ardından ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçmişti. Korkunç saldırının ardından Toronto Belediye Binası önündeki Kanada bayrağı yarıya indirilmişti.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlamıştı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde düzenlenen silahlı saldırıda yaşanan can kayıplarından ötürü üzüntü duyulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Kanada halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

