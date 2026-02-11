Kanada'nın batısındaki bir okula ve eve düzenlenen silahlı saldırı sonucu aralarında saldırganın da olduğu 10 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.

CBC'nin, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) açıklamasına dayandırdığı haberine göre eyaletin Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Okuldaki saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de hastaneye nakledilirken yolda kurtarılamadı.

RCMP birimleri, saldırıyla bağlantılı olduğuna inandığı, yakın bölgedeki bir evde 2 kişinin daha ölü bulunduğunu açıkladı. Olayda, saldırgan olduğuna inanılan 1 kişinin de ölü bulunduğu belirtildi.

2 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Yaralıların durumuna yönelik açıklamada ise "2 kurban ciddi veya hayati tehlike arz eden yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. 25 kişi ise hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle yerel tıp merkezinde değerlendiriliyor. Kalan tüm öğrenciler ve personel güvenli bir şekilde tahliye edildi." denildi.

SALDIRGAN KADIN

Ölü bulunan saldırganın, "bölgedeki telefonlara gönderilen saldırı uyarısında belirtilen 'kahverengi saçlı, elbiseli bir kadın' şeklinde tanımlanan kişiyle aynı olduğu" doğrulandı. Okuldaki yaklaşık 100 öğrenci ve personelin tamamının güvenli bir şekilde tahliye edildiği aktarıldı. Tumbler Ridge bölgesindeki ilk ve orta okulların bu hafta tatil edilmesine karar verildiği duyuruldu.

ÜLKE TARİHİNDEKİ EN ÖLÜMCÜL İKİNCİ OKUL SALDIRISI

British Columbia Başbakanı David Eby, olayı "trajedi" şeklinde nitelediği açıklamasında, "Kalplerimiz bu gece Tumbler Ridge'de, sevdiklerini kaybeden ailelerle birlikte." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırı, Aralık 1989'da Montreal kentinde "L'Ecole Polytechnique" okulunda 14 kişinin ölümüne yol açan saldırı sonrası, ülke tarihindeki en ölümcül ikinci okul saldırısı olarak kayda geçti.

Kanada'nın batısında, Rocky Dağları'nın eteklerinde yer alan 2 bin 400 nüfuslu Tumbler Ridge, ABD sınırına yaklaşık 680 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

