Kabinede yapılan değişiklik Resmi Gazete ile resmileşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Adalet Bakanlığı görevine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi. İçişleri Bakanlığına ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Şimdi ise kamuoyunca ''Adalet Bakanı değişti mi, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir?'' soruları gündeme getirildi.

Yayımlanan kararda görevden ayrılan isimlerin “görevden af” talebinin kabul edildiği bilgisi belirtildi. Adalet Bakanlığı koltuğunda Yılmaz Tunç’un, İçişleri Bakanlığında ise Ali Yerlikaya’nın görevleri sona ererken yeni atamalar Anayasa’nın 104. ve 106. maddeleri kapsamında yapıldı. Peki, Adalet Bakanı değişti mi, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir?

ADALET BAKANI DEĞİŞTİ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanlığı görevinde değişikliğe gidildi. Görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Yılmaz Tunç’tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Atama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de duyuruldu.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek 1982 yılında Nevşehir’de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005 yılında mezun olan Gürlek meslek hayatına hakim olarak başlayarak çeşitli il ile ilçelerde görev yaptı. Daha sonra İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine atandı.

Gürlek 1 Haziran 2022’de Adalet Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2 Ekim 2024 tarihinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan son karar ile Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek evli ve 1 çocuk babasıdır.

