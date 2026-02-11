Avrupa kıtasında yaklaşık 15 bin bitki türü bulunurken, Türkiye yaklaşık 3 bin 800'ü endemik olmak üzere toplam 12 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Yaşanan biyokaçakçılık olaylarına dikkat çeken uzmanlar Anadolu'daki bitkilerin 'milli servet' değeri taşıdığını söylüyor.

Türkiye'deki 12 bin bitki türünden 1991'i Amasya'da görülüyor. Bitki coğrafyası bakımından Avrupa-Sibirya ile İran-Turan floristik bölgeleri arasında geçiş sahasında yer alan Amasya'da mikroklima özelliği gösteren alanlar bulunuyor.

Avrupa'da 15 bin, Türkiye'de 12 bin tür var! Hepsi milli servet

ÇİÇEKLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GELİYORLAR

Bu kış kar ve yağmur yağışının etkili olduğu şehrin zirvesindeki Çakallar mevkiinde çiçekler boy göstermeye başladı. Kayalıkların arasına gizlenen kardelen, çiğdem ve menekşe gibi türler güzelliklerini gösteriyor. Doğa tutkunları çiçekleri görüntülemek için zirvelerin yolunu tutuyor.

Avrupa'da 15 bin, Türkiye'de 12 bin tür var! Hepsi milli servet

"BİTKİLER MİLLİ SERVET"

İklimsel değişikliklerdeki farklılıklar, otlatma, yapılaşma ve yol yapımı gibi risklerin etkisindeki bitkilere karşı duyarlı olunması gerektiğini belirten Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yıldırım, "Çiçek dalında güzeldir. Doğal ortamında koparılmasına, onlara yeni bir baskı oluşturmaya gerek yok. Toplumun genel olarak bilinçlenmesi, kırsalda yaşayanların hariçten gelenleri görmeleri halinde ilgili kurumlara bildirmesi çok önem arz ediyor. Çünkü bu bitkiler bizim milli servetimiz. Bu serveti başka ülkelere kaçırma çabasında olanlarla karşılaşılıyor. Nitekim Amasya Lalesi'nin akıbeti de böyle oldu. Bizim yıllarca doğal ortamında bulamadığımız yitik Amasya Lalesi'nin tohumlarını yurt dışından almak zorunda kalmıştık" dedi.

Avrupa'da 15 bin, Türkiye'de 12 bin tür var! Hepsi milli servet

ANADOLU COĞRAFYASINDA 12 BİN BİTKİ VAR

Avrupa kıtasında yaklaşık 15 bin bitki türü bulunurken, Türkiye'nin yaklaşık 3 bin 800'ü endemik olmak üzere toplam 12 bin bitki türüne ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Yıldırım, "Avrupa kıtasındaki toplam bitki sayısı 15 bin. Sadece Anadolu coğrafyasında 12 bin bitkiden bahsediyoruz. Anadolu coğrafyası kıta özelliği gösteren bitki çeşitliliğine sahip. Bunların ne kadar kıymetli olduğunu biz fark edemesek bile dışardaki insanlar bunları fark ettiği için bu değerleri ülkelerine taşımak istiyorlar. Buradan aracı da bulabiliyorlar. Bunun ikisi de çok tehlikeli. Bu nedenle millet olarak doğal güzelliklerimizi korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası