90’lı yılların tanınmış isimlerinden Hakan Peker, katıldığı bir televizyon programında emeklilik süreci ve aldığı maaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekliliğin kendisini psikolojik açıdan olumsuz etkilediğini dile getiren Peker, bu süreci geciktirmek amacıyla sigorta primlerini zaman zaman geç ödediğini söyledi. Ünlü isim, aylık emekli maaşının 20 bin lira olduğunu da paylaştı.

90’lı yıllara damga vuran şarkıcılardan Hakan Peker, konuk olduğu bir televizyon programında emeklilik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“DEVLET BENİ EMEKLİ YAPTI”

Emeklilik psikolojisine girmemek için uzun süre direndiğini belirten Hakan Peker, süreci “Devlet beni emekli yaptı” sözleriyle anlattı. Emekli olmanın kendisini hayattan koparılmış gibi hissettirdiğini dile getiren sanatçı, bu ruh halinden uzak kalmak amacıyla sigorta primlerini bilinçli olarak geç ödediğini ifade etti.

Hakan Peker emekli maaşını açıkladı! Sigorta primlerini bilerek geç ödemiş

EMEKLİ MAAŞINI İLK KEZ AÇIKLADI

Emekliliği artık erteleyemediğini ve bu statüye geçtiğini söyleyen Peker, aylık 20 bin lira emekli maaşı aldığını açıkladı. Sanatçının emekliliği “devletin artık senden bir beklentisinin kalmaması” şeklinde tanımlaması ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“SON NOKTAYI KOYAYIM”

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen botoks iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Herhangi bir estetik işlem yaptırmadığını belirten Peker, genç görünümünün genetik olduğunu söyledi.

Yıllardır bu yönde sorularla karşılaştığını ifade eden sanatçı, 40’lı yaşlarından bu yana aynı iddiaların gündeme geldiğini, 63 yaşında olmasına rağmen konunun hala konuşulduğunu dile getirdi. Peker, “Hiçbir şey yaptırmıyorum. Genetik, yıllardır merak ediliyor ben o zaman son noktayı koyayım. Bir daha sorulmasın. Yıllardır hep sorulur” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası